Der norwegische Verband fordert eine Untersuchung der jüngsten Vorfälle. Im Fokus: FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Im FIFA-Machtkampf hat der norwegische Fußballverband (NFF) offiziell zwei Anträge gegen Gianni Infantino eingereicht. NFF-Präsidentin Lise Klaveness bestätigte am Dienstag, dass der Weltverband darin aufgefordert wurde, die Hintergründe bei der Vergabe des „Friedenspreises“ an US-Präsident Donald Trump und im „Fall Balogun“ bei der WM sowie die Rolle Infantinos beim gescheiterten Investorendeal zu untersuchen.

Entsprechende Unterlagen seien der Ethikkommission sowie dem Governance-, Prüfungs- und Compliance-Komitee der FIFA vorgelegt worden. „Der Zweck dieser Untersuchungen ist einfach: die Fakten in den Fällen aufzudecken und die Rechenschaftspflicht innerhalb der FIFA-Regularien sicherzustellen“, sagte Klaveness: „Wenn ernsthafte Fragen auftauchen, müssen diese unabhängig und transparent untersucht werden.“

Jeder der genannten Fälle müsse individuell beurteilt werden. „Zusammen werfen sie jedoch eine grundlegendere Frage auf: Wurden das Amt, die Autorität oder der Einfluss der FIFA in unangemessener Weise ausgeübt, und haben die Schutzmechanismen, die dies verhindern sollten, wie vorgesehen funktioniert?“, sagte Klaveness, die betonte, dass der NFF nicht versuche, die Ergebnisse der Verfahren vorwegzunehmen.

Die Einreichung erfolgte infolge eines Beschlusses des NFF-Vorstandes im August. Die Organisation FairSquare hatte zuvor schon eine Ethikbeschwerde wegen möglicher Verstöße Infantinos gegen die Neutralitätspflicht im Umgang mit Trump eingereicht.

Am 15. Oktober findet die nächste Sitzung des FIFA-Councils statt, die aufgeführten Punkte stehen nach einem Vorstoß der Infantino-Opposition auf der Agenda. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist Mitglied des Gremiums.