Daniel-Kofi Kyereh ist der Mann der besonderen Comebacks. Von einer lange undenkbaren Rückkehr konnte er vier Jahre lang nur träumen - nun belohnt sich der außergewöhnliche Zweitliga-Profi selbst.

Wenn die ghanaische Nationalmannschaft am Donnerstag (16 Uhr) in der Qualifikation für den Afrika-Cup gegen Somalia antritt, wird das in Deutschland vermutlich nicht allzu viele deutsche Fußballfans interessieren. Dabei ist das Duell das vorerst letzte Kapitel einer erstaunlichen Reise, die sich in erster Linie in Deutschland abgespielt hat.

Denn erstmals seit fast vier Jahren wird bei den Gastgebern auch Daniel-Kofi Kyereh wieder zum Kader gehören. Der 30-Jährige ist ein Mann der besonderen Comebacks. Wo andere längst aufgegeben hätten, kämpft der Zweitliga-Profi des VfL Osnabrück weiter um seine Chance.

Daniel-Kofi Kyereh schreibt seine erstaunliche Geschichte fort Daniel-Kofi Kyereh schreibt seine erstaunliche Geschichte fort © IMAGO/Zink

Die Partie der „Black Stars“ gegen Somalia wird exakt 1.441 Tage nach seinem letzten Auftritt im Ghana-Trikot stattfinden. Bei der WM 2022 stand Kyereh zum letzten Mal für sein Land auf dem Platz, bei einem enttäuschenden 0:2 gegen Uruguay. Gemessen an der Leidenszeit, die folgen sollte, wahrscheinlich ein geradezu verschmerzbarer Rückschlag.

Die Leidenszeit begann beim SC Freiburg

Am 4. Februar 2023 verabschiedete sich der offensive Mittelfeldspieler unfreiwillig vom Profifußball. Damals stand er gegen Borussia Dortmund das letzte Mal für seinen damaligen Klub, den SC Freiburg, in der Startelf. Kurz darauf zog er sich im Training einen Kreuzbandriss zu.

Was sich danach abspielte, war eine schier endlose Leidensgeschichte mit immer neuen Rückschlägen: Nach anhaltenden Problemen im verletzten Knie musste sich der Ghanaer im Sommer 2024 einer erneuten Operation unterziehen, ehe eine langwierige Rehabilitationsphase begann.

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Erst im April dieses Jahres feierte Kyereh sein erstes Comeback auf dem Platz – allerdings nur für die U23 des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest. Nach insgesamt sieben Einsätzen für die Zweitvertretung, ohne dabei jemals über die volle Distanz zu spielen, lief sein Vertrag bei den Breisgauern zum 30. Juni 2026 aus.

Nach einem ablösefreien Wechsel zum Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück Anfang August, wo er mit Trainer Timo Schultz auf einen alten Weggefährten aus gemeinsamen St.-Pauli-Zeiten traf, kam dann der große Moment. Das erste Profispiel seit 1.301 Tagen.

Zurück im Nationalteam: „Manche Träume vergehen nie“

Und nun also der nächste Meilenstein auf dem beachtlichen Weg des Mental-Monsters. „Es war ein Ziel von mir, es wieder zurück in die Nationalmannschaft zu schaffen“, sagte Kyereh beim VfL Osnabrück. Geholfen hat ihm dabei die erstaunliche Treue in seinem Heimatland.

„Der Verbandspräsident Kurt Okraku hat sich seit meinem Kreuzbandriss über die ganzen Jahre jeden Monat bei mir gemeldet, nachgefragt, wie es mir geht, und mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht vergessen bin“, berichtete er: „Die letzten Jahre waren für mich eine sehr schwierige Zeit. Aber ich habe nie den Glauben an meine Fähigkeit, auf den Platz zurückzukehren, verloren.“

Bei Instagram fasste er seinen Antrieb so in Worte: „Manche Träume vergehen nie. Manche Gefühle verändern sich nie. Vier Jahre später bedeutet mir die Ehre, Ghana zu repräsentieren, immer noch alles.“

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Ghana hofft mit Kyereh auf die Wende

Für Osnabrück kommt Kyereh in der laufenden Saison auf zehn Spiele, zwei Tore und einen Assist. Sollte er nun auch für Ghana zum Einsatz kommen, wartet nicht nur ein hochemotionaler Moment und der Lohn für jahrelange Arbeit, sondern auch eine wichtige sportliche Herausforderung.

Ghanas Nationalmannschaft erlebte einen schwachen Start in die Quali: Nach zwei Pleiten findet man sich am Tabellenende der Gruppe C wieder. Es droht die zweite verpasste Teilnahme an Afrikas größtem Fußballevent in Folge.

Gleich zweimal geht es gegen Somalia, die Wende muss her. Die gute Nachricht: Mit Kyereh haben die Black Stars einen Mann im Team, der sich mit Comebacks auskennt.