Wechsel nach England? Upamecano spricht über seine Zukunft

Mit seinen starken Leistungen sorgt Dayot Upamecano für Aufsehen. Ist für den Bayern-Verteidiger in Zukunft ein Wechsel eine Option?

Dayot Upamecano befindet sich beim FC Bayern aktuell in Topform. Vor allem sein starker Auftritt beim Münchner Statement-Sieg bei Atlético Madrid (2:0) überzeugte – von SPORT1 erhielt er nach Abpfiff in der Einzelkritik dementsprechend die Note 1. Auch international rücken seine Leistungen in den Fokus.

Auf der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft vor dem Duell mit der italienischen Auswahl in der Nations League am Donnerstagabend (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER) wurde Bayerns Innenverteidiger gefragt, ob er sich vorstellen könne, in der Premier League zu spielen. „Ich bin schon eine ganze Weile in Deutschland. Im Moment fühle ich mich sehr, sehr gut. Ich mache weiterhin Fortschritte“, antwortete Upamecano.

Dayot Upamecano fühlt sich bei den Münchnern aktuell sehr wohl Dayot Upamecano fühlt sich bei den Münchnern aktuell sehr wohl © IMAGO/LaPresse

Upamecano, der seit der Saison 2021/22 Teil des deutschen Rekordmeisters ist, stellte weiter klar: „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber aktuell fühle ich mich bei meinem Verein sehr wohl.“

Noch im Februar dieses Jahres hatte der französische Nationalspieler seinen Vertrag bei den Bayern nach einem langen Transferpoker bis 2030 verlängert. Medienberichten zufolge soll dieser jedoch auch eine Ausstiegsklausel bis 2027 beinhalten – diese könnte „Upa“ nutzen und einen Wechsel ins Ausland vollziehen. Schließlich spielt der 28-Jährige bereits seit neun Jahren in der Bundesliga.

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Eberl: „Nicht hier, um Vertragsinhalte zu erklären“

FCB-Sportvorstand Max Eberl ließen zuletzt entsprechende Spekulationen um Upamecano kalt. „Ich bin jetzt nicht hier, um Vertragsinhalte zu erklären“, sagte der 53-Jährige nach Bayerns 2:1-Erfolg bei Mainz 05.

Seine Aussage war vage geblieben, die Klausel dementierte er nicht: „Wir haben Upamecanos Vertrag verlängert und sind absolut glücklich darüber, dass uns das gelungen ist. Und ehrlicherweise fühlt er sich sauwohl hier.“

Nach seinem Wechsel von RB Leipzig zu den Münchnern in der Saison 2021/22 avancierte der Franzose zu einer wichtigen Säule in der Abwehrreihe des FC Bayern. Beim Rekordmeister gewann er bislang viermal die Deutsche Meisterschale, viermal den Supercup und dieses Jahr auch den DFB-Pokal.

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