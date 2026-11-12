Der Verein von Influencer Elias Nerlich und Ex-Profi Sidney Friede spielt bisher eine erfolgreiche Saison. Am Sonntag steht für Delay Sports ein sehr wichtiges Spiel an. Bei SPORT1 schätzt Icon-League-Gründer Nerlich die Chancen ein.

Es läuft für Delay Sports! In der Landesliga Berlin steht der Klub von Influencer Elias Nerlich und Ex-Profi Sidney Friede mit 27 Punkten aus zehn Spielen auf dem ersten Platz und auch im Berliner Pokal ist die Mannschaft noch voll im Rennen.

Dort trifft Delay Sports am Sonntag im Achtelfinale auf den Oberligisten Eintracht Mahlsdorf. Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale des Pokals schätzt Icon-League-Gründer Nerlich allerdings realistisch ein.

Elias Nerlich von Delay Sports Berlin Elias Nerlich von Delay Sports Berlin © IMAGO/DeFodi Images

Delay Sports im Pokal? Das sagt Elias Nerlich

„Ja, wird sehr schwer“, erzählte er im exklusiven SPORT1-Interview. „Ist ein Zusatzspiel. Die Jungs freuen sich auf das Spiel, aber wird sehr, sehr schwierig“, führte der 28-Jährige weiter aus.

Mit einem Sieg am Sonntag würde der Traum vom DFB-Pokal weiterleben. An der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal nehmen insgesamt 64 Mannschaften teil. Neben den Vereinen der Bundesliga und der 2. Bundesliga des abgelaufenen Spieljahres sind auch die Verbandspokalsieger der 21 Landesverbände dabei, dazu der Meister, der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte der 3.Liga des abgelaufenen Spieljahres.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach