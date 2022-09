"Eligella" und Delay Sports: Hier erklärt YouTube-Star Elias Nerlich den Hype!

Nerlich: Ja, sehr genervt. Ich habe auch daraus gelernt, was Aussagen angeht über Zuschauerzahlen und darüber, wo wir hinwollen. Es provoziert Leute und ich kann das auch verstehen. Dann zitieren die Medien mich und sagen, wir würden mit 10.000 Zuschauern rechnen. Das habe ich zwar gesagt, aber in einem komplett anderen Kontext. Unser Ziel ist es, dieses Jahr von der Kreisliga C in die Kreisliga B aufzusteigen. Was danach kommt, kann ich nicht sagen - das ist eine sehr langweilige Fußball-Aussage, aber ich verstehe, warum Fußballer das so machen. (lacht) Klar wollen wir irgendwann höher spielen, aber wir konzentrieren uns auf die jetzige Saison. Wenn Sie unbedingt eine Antwort hören wollen: Ich denke, dass wir mit dem aktuellen Kader bestimmt in der Landesliga irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln würden. Irgendwann kommt auch das Geld-Thema ins Spiel.