Rechtsstreit zwischen Gräfe und DFB vor dem Ende

Der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Manuel Gräfe hatte DFB wegen Altersdiskriminierung verklagt. Jetzt könnte es zu einer Einigung kommen.

Im langjährigen Gerichtsstreit um den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe zeichnet sich das Ende ab. Im Berufungsprozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt/Main kündigte der Vorsitzende Richter Richard Kästner am Donnerstag ein Urteil für den 10. Dezember an. Im Raum steht inzwischen aber auch, dass Gräfe und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sich außergerichtlich einigen könnten.

Gräfe und der DFB befinden sich seit Jahren in einem Rechtsstreit. Der einstige Topschiedsrichter hatte den Verband nach unfreiwilliger Beendigung seiner Schiedsrichterlaufbahn am Ende der Saison 2020/2021 nach 289 Einsätzen in der Bundesliga wegen Altersdiskriminierung verklagt. Er hatte mit 47 Jahren aufhören müssen und forderte 830.000 Euro – basierend auf der Annahme, er hätte noch drei weitere Jahre Bundesligaspiele leiten können.

Gräfe bekam 2023 teilweise recht

Im Januar 2023 waren Gräfe zunächst vom Landgericht 48.500 Euro als Entschädigung zugesprochen worden. Es galt als erwiesen, dass er seine Karriere wegen des Erreichens der als „nicht zulässig“ und „unverhältnismäßig“ gewerteten DFB-Altersgrenze von 47 Jahren beenden musste.

Der von Gräfe geforderte Schadenersatz wurde ihm allerdings verweigert, weshalb der inzwischen 53-Jährige – wie auch der DFB – in Berufung ging.

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