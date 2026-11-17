Der VfB Stuttgart und Fabian Bredlow gehen auch in Zukunft gemeinsame Wege.

Torhüter Fabian Bredlow bleibt dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart erhalten. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 31-Jährigen sei automatisch um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2028 verlängert worden. Dies gab der Klub am Dienstag bekannt.

„Ich freue mich sehr, dass sich mein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Es ist bekannt, wie wohl ich mich beim VfB fühle und wie sehr ich auch in Zukunft meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Zeit leisten möchte“, sagte Bredlow. Der Pressemitteilung zufolge wurde der Kontrakt des derzeitigen Ersatzkeepers aufgrund einer vertraglich vereinbarten Klausel ausgeweitet, welche nach einer festgelegten Anzahl an absolvierten Pflichtspieleinsätzen greift.

In der laufenden Spielzeit kommt Bredlow auf vier Bundesliga-Einsätze sowie fünf weitere Partien im DFB-Pokal und in der Champions League. Im Ligaalltag musste sich der gebürtige Berliner zuletzt jedoch hinter Stammtorhüter Dennis Seimen anstellen. Am Samstag (18.30/Sky) gastiert Bredlow mit den Schwaben bei Schalke 04.