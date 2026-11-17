Beim WM-Testlauf zum Jahresende kehren wichtige Stützen nach Verletzungen zurück. Laura Freigang erhält die nächste Chance im Casting.

Anführerin Giulia Gwinn und Torhüterin Ann-Katrin Berger kehren für die Südamerika-Tour zum Jahresabschluss ins Aufgebot der deutschen Fußballerinnen zurück.

Beim Testlauf für die WM 2027 in Brasilien ist Kapitänin Gwinn nach Verletzungen wieder fit, die Nummer eins Berger steht Bundestrainer Christian Wück nach einer Verschnaufpause wieder für die Länderspiele in Argentinien (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) und gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD) in Rio de Janeiro zur Verfügung.

Ann-Katrin Berger (l.) und Giulia Gwinn sind wieder nominiert Ann-Katrin Berger (l.) und Giulia Gwinn sind wieder nominiert © picture-alliance/HMB Media/SID/Madeleine Fantini

Freigang trotz des Dopingtestwirbels nominiert

Laura Freigang erhält trotz weiterhin drohender Sperre infolge des Dopingtestwirbels die nächste Chance im WM-Casting. Dafür fehlt im Sturm Lea Schüller im 24-köpfigen Aufgebot, das mittlerweile zur Hälfte aus Legionärinnen besteht. Nach Verletzungen holte Wück Innenverteidigerin Rebecca Knaak, Flügelspielerin Vivien Endemann sowie nach langer Zeit Sydney Lohmann für das zuletzt ausgedünnte Mittelfeld zurück.

„Wir freuen uns sehr, in diesen besonderen letzten Nationalmannschaftslehrgang des Jahres zu starten“, sagte Wück über die von Klubvertretern bereits kritisierte aufwendige Reise im Jahresendspurt. Seine Spielerinnen sollen „jetzt schon einen Einblick bekommen, was nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft auf sie zukommen wird“.

WM-Auslosung im Dezember

Denn für Wück geht es nicht nur um interessante außereuropäische Vergleiche. Die Reise ab kommendem Dienstag biete zugleich „die Chance, frühzeitig ein Gefühl für die Bedingungen vor Ort zu bekommen, etwa für Klima, Kultur und organisatorische Abläufe“.

Der Test im argentinischen La Plata findet im Rahmen der Wiedereröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona statt. In Rio wird im Estádio São Januário gespielt. Kurz nach den Länderspielen folgt noch ein weiterer wichtiger Termin in der brasilianischen Metropole: Am 11. Dezember steht dort die Auslosung der WM (24. Juni bis 25. Juli) auf dem Programm.

Der Kader im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Stina Johannes (VfL Wolfsburg), Ena Mahmutovic (Bayern München)

Abwehr: Giulia Gwinn, Franziska Kett (beide Bayern München), Sophia Kleinherne, Camilla Küver, Janina Minge (alle VfL Wolfsburg), Rebecca Knaak (Manchester City), Marie Müller (Portland Thorns), Carlotta Wamser (Manchester City)