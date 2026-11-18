Der Japaner will den Weltverband reformieren.

Der japanische Fußballverband JFA hat Kozo Tashima offiziell als Kandidaten für die Wahl zum Präsidenten des Weltverbandes FIFA nominiert. Der 68-Jährige will bei der Abstimmung am 18. März 2027 in Rabat den amtierenden Präsidenten Gianni Infantino stürzen. Tashima kündigte an, die FIFA zu einer „vertrauenswürdigeren Organisation“ machen zu wollen.

„Wir werden der Welt die Bedeutung von Fair Play, Respekt und Integrität vermitteln – den zentralen Werten des Fußballs und des Sports“, erklärte Tashima in einer Mitteilung des japanischen Verbandes. Zudem wolle er sich für eine bessere Führung und transparente Organisationsstrukturen beim Weltverband einsetzen.

Tashima war von 2016 bis 2024 Präsident des japanischen Fußballverbandes und gehört zudem dem FIFA-Council sowie dem Exekutivkomitee der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC an. Zuvor war er als Spieler und Trainer tätig.

Infantino steht nach dem gescheiterten Vorhaben, private Investoren stärker an den Premium-Wettbewerben der FIFA wie der Weltmeisterschaft zu beteiligen, unter Druck. Neben Tashima haben auch Philippe Diallo, Präsident des französischen Fußballverbandes FFF, und der frühere Tottenham-Profi Ramon Vega ihre Kandidatur beziehungsweise ihre Ambitionen auf das Amt erklärt. Diallo wird von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) unterstützt. Der frühere Arsenal-Teammanager Arsene Wenger, der ebenfalls als möglicher Kandidat gehandelt worden war, tritt nicht an.

Bei der Wahl auf dem FIFA-Kongress in der marokkanischen Hauptstadt Rabat sind die 211 Mitgliedsverbände stimmberechtigt. Jeder Verband verfügt über eine Stimme. Für den Wahlsieg ist eine absolute Mehrheit erforderlich.