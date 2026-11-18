Der Weltranglistenerste schaut wieder gerne die Spiele der Nationalmannschaft. Für den Bundestrainer hat er nur lobende Worte.

Tennisstar Alexander Zverev ist von der Entwicklung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp begeistert.

„Was er mit der Nationalmannschaft jetzt schon macht in den ersten drei Monaten vom Job, ist Wahnsinn“, sagte Zverev am Rande der ATP Finals bei Sky. Es mache wieder „richtig Spaß“, den deutschen Fußball zu schauen, so Zverev: „Das ist auch ein riesen Dankeschön an Jürgen Klopp.“

Alexander Zverev ist großer Fußballfan Alexander Zverev ist großer Fußballfan © IMAGO/MIS

Zverev trifft Woltemade

Zverev hatte die Gala-Vorstellung der DFB-Elf gegen die Niederlande (5:0) im TV verfolgt, nach seinem 6:2, 7:6 (7:4)-Erfolg in Turin gegen den US-Amerikaner Ben Shelton traf er Nationalspieler Nick Woltemade in den Katakomben der Inalpi Arena. Mit dem Stürmer von Juventus hielt er einen launigen Plausch, Woltemade schenkte dem Weltranglistenersten ein Juve-Trikot.

Klopp hatte Woltemade nicht für die Länderspielphase nominiert, Zverev ist dennoch ein großer Fan des Bundestrainers. Klopp sei für ihn „im deutschen Fußball eine der wichtigsten Persönlichkeiten, vielleicht die wichtigste Persönlichkeit der letzten 20 Jahre. Außerhalb von den Spielern“, sagte Zverev.

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