Infantino-Gegner gesucht: Franzose Diallo als „Favorit“

Der UEFA bleibt nur noch bis Mittwoch Zeit, um einen Kandidaten in den Wahlkampf gegen Gianni Infantino zu schicken.

Im FIFA-Machtkampf spitzt sich die Suche der Europäischen Fußball-Union (UEFA) nach dem „Anti-Infantino“ zu. Der britische Guardian nannte nach der Absage von Arsène Wenger am Montag den französischen Verbandschef Philippe Diallo (63) als Favoriten. Dies deckt sich mit SID-Informationen. Auch der Ungar Sandor Csanyi (73) wurde bei der Suche nach einem Gegenkandidaten zu Weltverbands-Präsident Gianni Infantino gehandelt.

Am Montag fanden weitere Gespräche der UEFA-Spitze statt, dem Vernehmen nach steht für Dienstag eine digitale Sitzung der Bosse aller europäischen Verbände auf dem Programm. Die UEFA geht vor dem Ende der Nominierungsfrist am Mittwoch weiter davon aus, eine Alternative zu Infantino präsentieren zu können. FIFA-Direktor Wenger, auf dessen Kandidatur die UEFA gedrängt hatte, wird nicht in einen Wahlkampf gegen Infantino ziehen.

Diallo ist Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee

Die europäischen Verbandsbosse hatten bei einem Gipfel im Oktober in Berlin zwar ihre Vorstellung von einer neuen FIFA-Führung mitsamt Reformen skizziert. Aber: „Man habe sich noch nicht final mit der Entscheidung über eine Alternative zu Infantino befasst“, sagte UEFA-Vize Hans-Joachim Watzke am Freitag bei RTL. Er würde sich einen „veritablen Kandidaten“ wünschen: „Denn so kann es ja nicht weitergehen.“

Diallo, seit 2023 Präsident des französischen Verbandes FFF, ist Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee. Er veränderte seine Position zu Infantino im Laufe des Jahres: Im Sommer unterzeichnete der Franzose einen Unterstützungsbrief für die erneute Kandidatur des FIFA-Chefs, im September zog die FFF infolge des gescheiterten WM-Investorendeals ihre Unterstützung für Infantinos Wiederwahl zurück.

Infantino hat seine Machtbasis vor der Wahl im März 2027 in Rabat/Marokko gefestigt und genießt in weiten Teilen der Funktionärswelt Unterstützung. Bislang kündigten der Japaner Kozo Tashima, Mitglied im FIFA-Council, und der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega eine Kandidatur an. Um es auf den Wahlzettel zu schaffen, benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Verbänden.