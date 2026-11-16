FC Bayern gibt Update zu Gnabry

Serge Gnabry arbeitet an seinem Comeback. Der 31-Jährige absolviert eine individuelle Einheit auf dem Rasen.

Gute Nachrichten um Serge Gnabry: Wie der FC Bayern München am Montag mitgeteilt hat, arbeitet der 31 Jahre alte Offensivspieler an seinem Comeback und hat erstmals wieder eine individuelle Trainingseinheit auf dem Rasen an der Säbener Straße absolviert.

Gnabry hatte sich beim 2:2-Remis gegen Borussia Dortmund eine Muskelverletzung zugezogen. Mit einer Rückkehr in den Kader noch in diesem Jahr wird allerdings nicht gerechnet.

Serge Gnabry fehlt den Münchnern verletzt Serge Gnabry fehlt den Münchnern verletzt © IMAGO/DeFodi Images

Davies fehlt erneut verletzt

Auch Alphonso Davies wird dem FC Bayern „vorerst fehlen“. Dies teilten die Münchner am Montag nach der Rückkehr des Kanadiers von der Nationalmannschaft mit. Davies hat am Samstag beim Länderspiel gegen Guatemala (3:2) nach Angaben des deutschen Rekordmeisters einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel erlitten. Zur Dauer des Ausfalls machte der Klub keine Angaben, nach Informationen von Münchner Merkur/tz soll Davies sieben bis zehn Tage ausfallen.

Die Münchner steigen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln wieder in die Bundesliga ein. Neben Davies werden auch die längerfristig verletzten Profis Manuel Neuer (Sehnenteilabriss im rechten Fuß) und Ismael Saibari (Syndesmoseriss im Sprunggelenk) nicht zur Verfügung stehen. Auch für Luis Díaz kommt ein Einsatz wohl zu früh. Jamal Musiala wird nach SPORT1-Informationen wieder in den Kader rücken – vorausgesetzt, im Laufe der Trainingswoche tritt kein Rückschlag auf.

Díaz hatte Ende Oktober im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal (2:2) einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel erlitten und seitdem fünf Pflichtspiele verpasst. Schon Anfang Oktober hatte Musiala bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss ebenfalls im linken Oberschenkel erlitten.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)