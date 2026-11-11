Jürgen Klopp begrüßt zur Einheit in Herzogenaurach alle 24 Spieler. Einen allerdings muss er vor dem Serbien-Spiel streichen.

Said El Mala hat bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft das Training für die Nations-League-Spiele in Serbien und gegen die Niederlande aufgenommen.

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte den Linksaußen vom 1. FC Köln am Dienstag noch geschont, am Mittwoch absolvierte der 20-Jährige die Einheit gemeinsam mit allen 23 Teamkollegen.

Klopp muss noch einen Spieler streichen

Klopp und seine Mannschaft wollen mit Siegen am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Belgrad und am Montag im Berliner Olympiastadion das Viertelfinale erreichen. Eine Siegesserie beginne „in einer idealen Welt am Freitag, der Freitag ist super wichtig“, betonte der Bundestrainer. „Wir müssen sichergehen, dass wir wirklich bereit sind und uns für das ‚Finale‘ in Berlin qualifizieren können.“

Einen der 24 Spieler muss Klopp allerdings noch streichen – er darf nur jeweils einen 23er-Kader melden. Erster Kandidat ist Neuling Wael Mohya (17) von Borussia Mönchengladbach.

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