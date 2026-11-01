Zwölf Meter über dem Boden wartet auf Mats Hummels eine ungewöhnliche Herausforderung. In der ARD-Show "Klein gegen Groß" tritt der Weltmeister gegen ein Nachwuchstalent an - und beweist seine Treffsicherheit.

In seiner langen Karriere hat Weltmeister Mats Hummels schon einiges erlebt – in zwölf Metern Höhe auf Kleinfeldtore zu schießen, gehörte bisher noch nicht dazu. Bei der Jubiläumsausgabe der ARD-Show „Klein gegen Groß“ am Samstagabend stellte sich der Weltmeister einer ganz besonderen Herausforderung. Sein Gegner: der erst zwölfjährige Jonas Gertler aus der U13 von Rot-Weiß Oberhausen.

Die Aufgabe hatte es in sich. Von einer schwebenden Plattform aus mussten die beiden Spieler die Fußbälle per Dropkick in ein rund 15 Meter entferntes Tor schießen, das ebenfalls in der Luft hing. „Also das kann ich dir sagen, so etwas habe ich bisher in noch keinem meiner Fußballvereine gesehen“, witzelte Hummels vor seinen ersten Versuchen.

Zwei Durchgänge wurden gespielt, in denen jeweils 20 Bälle zur Verfügung standen – und Hummels bewies, dass er immer noch einen feinen rechten Fuß besitzt.

„Klein gegen Groß“: Nachwuchstalent fordert Hummels heraus

Für seinen jungen Kontrahenten war der Auftritt eine besondere Gelegenheit. Gertler spielt in der U13 von Rot-Weiß Oberhausen und verbringt einen Großteil seiner Freizeit auf dem Fußballplatz, wie sein Verein schreibt.

Nun durfte sich der Zwölfjährige vor einem Millionenpublikum mit einem Spieler messen, der 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde und über viele Jahre die Abwehr von Borussia Dortmund und des FC Bayern prägte.

Beide Spieler meisterten die Aufgabe mit Bravour: Hummels versenkte beachtliche 28 der 40 Schüsse, sein 25 Jahre jüngerer Herausforderer schaffte 24 Treffer.

Seinen sportlichen Ehrgeiz hat der 36-Jährige also auch ein Jahr nach seinem Karriereende nicht verloren. „Je wackliger meine Beine wurden, desto besser wurden meine Schüsse da oben“, scherzte er über seinen Auftritt.

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Hummels feiert erfolgreiche Show-Premiere

Der Auftritt war Teil der Jubiläumssendung zum 15-jährigen Bestehen von „Klein gegen Groß“.

In der 70. Ausgabe der Show traten neben Hummels unter anderem Speerwerfer Julian Weber, Freestyle-Skierin Mathilde Gremaud und Schauspieler Elyas M’Barek gegen junge Talente an.

Für Hummels endete die Premiere mit einem Erfolg. Dass selbst ein Weltmeister bei einem Fußball-Duell noch vor völlig neue Herausforderungen gestellt werden kann, zeigte der ungewöhnliche Wettkampf allemal.