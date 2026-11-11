USA ziehen Team von U17-WM zurück

Die erste von 48 Mannschaften sagt für das Turnier in Katar ab dem 19. November ab.

Der Fußballverband der USA hat seine U17-Nationalmannschaft von der am 19. November beginnenden WM in Katar wegen Sicherheitsbedenken zurückgezogen. Dies bestätigte US Soccer am Mittwoch ESPN. Der Verband hatte zuvor die nominierten Spieler schriftlich über den Rückzug in Kenntnis gesetzt.

„Leider können wir angesichts der aktuellen Umstände – darunter die vom US-Außenministerium für Katar herausgegebene Reisewarnung der Stufe 3 sowie die damit verbundenen Anweisungen für das Botschaftspersonal und deren Familien – nicht mehr an dem Turnier teilnehmen“, heißt es in dem Schreiben, aus dem ESPN zitiert: „Das Wohlergehen unserer Spieler und Mitarbeiter hat für uns stets oberste Priorität.“

Rund um das Emirat Katar herrscht im Zuge der diversen Konflikte in der Region und vor allem seit dem US-Angriff gegen den Iran eine fragile Situation.

Die U17-WM wird seit 2025 im Jahres-Rhythmus bis mindestens 2029 in Katar ausgetragen, die Teilnehmerzahl wurde auf 48 Mannschaften verdoppelt. Bei der diesjährigen Auflage, die mit dem Finale am 13. Dezember enden soll, ist Deutschland nicht vertreten. Der DFB-Nachwuchs hatte 2023 den Titel gewonnen.