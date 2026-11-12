U21 vor EM-Jahr: Zwei Härtetests zum Abschluss

Erst in Essen gegen Belgien, vier Tage später in Kroatien: Die U21 testet für die EM im kommenden Jahr.

Noch zwei Härtetests und dann ab ins EM-Jahr: Für die deutsche U21 stehen zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres ab Freitag noch einmal zwei Reifeprüfungen an. Gegen Belgien in Essen (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) und vier Tage später in Rijeka gegen Kroatien will DFB-Trainer Antonio Di Salvo den Ernstfall proben.

„Es sind zwei wichtige Spiele gegen absolute Topteams. Beide Mannschaften haben sich ebenfalls als Gruppenerste für die EM qualifiziert und sind daher mögliche Gruppengegner für uns“, sagte Di Salvo vor dem Doppelpack. Vor allem aber ist der 47-Jährige froh, den gleichzeitig stattfindenden Playoffs für die letzten EM-Tickets aus dem Weg gegangen zu sein.

Di Salvo will daher auch ein wenig testen. „Wir wollen die Spiele erfolgreich gestalten. Es ist aber nicht die oberste Prämisse, weil die Weiterentwicklung im Fokus steht. Wir haben einen großen Umbruch und wollen den ein oder anderen Spieler in die Verantwortung nehmen“, sagte er. Gegen Belgien hatte die deutsche U21 die letzten beiden Vergleiche vor der EM 2021 jeweils verloren.

Prunkstück des Teams ist die Offensive mit Nicolò Tresoldi (FC Brügge), Paris Brunner (AS Monaco) und Dzenan Pejcinovic (VfB Stuttgart). Jungstar Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach musste Di Salvo dagegen an Jürgen Klopp abgeben – ebenso wie Tom Bischof, Said El Mala, Lennart Karl, Brajan Gruda, Aleksandar Pavlovic und Finn Jeltsch, die ebenfalls noch für die U21 spielen könnten.

Die U21-EM findet vom 16. Juni bis 3. Juli 2027 in Albanien und Serbien statt. Das Turnier dient gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Die Gruppen werden am 26. November in Belgrad ausgelost.