Ebnoutalib blickt auf schwierige Zeit in Italien zurück

Younes Ebnoutalib stand 2024 mehrere Monate ohne Verein da. Sein Wechsel nach Italien war ein Fehlschlag.

Younes Ebnoutalib hat den Weg von der vierten Liga bis ins Fußball-Nationalteam geschafft. Und auch wenn die Karriere des 23 Jahre alten Stürmers zuletzt sehr steil verlief, stand der heutige Torjäger von Eintracht Frankfurt 2023 vor dem Ende seiner Profikarriere: Ebnoutalib war von Rot-Weiss Frankfurt in Italiens zweite Liga zur AC Perugia gewechselt – ein totales Missverständnis und zudem alles andere als glamourös.

Er sei vom Verein in eine Zehner-WG gesteckt worden, verriet Ebnoutalib im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Das war ein ziemlich runtergekommenes Appartement, mit Doppelbetten im Wohnzimmer und kaputten Toiletten.“ Er habe „kein Wort“ Italienisch gesprochen, spielte nur dreimal (71 Minuten) für die erste Mannschaft. Von Januar bis Juli 2024 war er schließlich vereinslos, ehe seine Karriere beim FC Gießen über die Stationen Elversberg und Frankfurt so richtig Fahrt aufnahm.

„Auch wenn es fußballerisch nicht die beste Entscheidung war, hat es meinen Charakter doch sehr geprägt. Ich musste gegen Widerstände ankämpfen, wollte nicht aufgeben. Davon profitiere ich bis heute“, sagte er über seine Italien-Episode.

Im September debütierte Ebnoutalib im DFB-Trikot, Bundestrainer Jürgen Klopp nominierte ihn zuletzt erneut für die Spiele in Serbien am Freitag sowie gegen die Niederlande in Berlin am kommenden Montag.

Diesmal bat Klopp ihn bei der Nominierung übrigens ausdrücklich um Zurückhaltung, „weil ich mich beim letzten Mal ja versehentlich selbst geleakt habe“, schildert Ebnoutalib. Im September hatte er einem Fan in einem Einkaufszentrum vorab die Nominierung bestätigt: „Deswegen hat der Bundestrainer noch mal gelacht und so was gesagt wie: Aufpassen jetzt, nicht mehr einkaufen gehen!“