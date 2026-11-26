Aus Sicherheitsbedenken war das Spiel zwischen Besiktas Istanbul und Hapoel Beer-Sheva nach Georgien verlegt worden. Ausschreitungen gibt es dennoch.

Das Europa-League-Spiel zwischen Besiktas Istanbul und Hapoel Beer-Sheva ist wegen schwerer Ausschreitungen auf den Rängen für rund 40 Minuten unterbrochen worden. Die Begegnung zwischen dem türkischen Fußballklub um den deutschen Torhüter Alexander Nübel und dem israelischen Vertreter war aufgrund von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg ins georgische Batumi verlegt worden.

Nach etwa 30 Minuten Spielzeit war es zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Auslöser soll laut Bild eine Palästina-Flagge gewesen sein, die von der georgischen Polizei beschlagnahmt worden sei. Daraufhin gerieten Besiktas-Anhänger mit den Sicherheitskräften aneinander. Stühle flogen in Richtung der Polizisten, die mit Pfefferspray reagierten. Ein Fan soll auf einer Trage abtransportiert worden sein.

Der türkische Fußballverband verurteilte in einer Stellungnahme das „inakzeptable Verhalten und Vorgehen gegen die Besiktas-Anhänger innerhalb und außerhalb des Stadions vor und während des Spiels“ aufs Schärfste.

Bereits vor der Partie waren Besiktas-Anhänger laut Bild mit einem pro-palästinensischen Transparent durch die georgische Schwarzmeerstadt gezogen. Die Spieler des türkischen Klubs verzichteten vor dem Anpfiff auf den üblichen Handschlag mit ihren israelischen Gegnern.