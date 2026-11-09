Teresa Enke erinnert an schwersten Tag ihres Lebens

Fast 17 Jahre nach dem Tod von Robert Enke spricht seine Witwe offen über die Stunden vor der Tragödie. Im Rückblick schildert Teresa Enke, warum der Suizid des früheren Nationaltorhüters für sie völlig unerwartet kam.

Wenige Tage vor dem Jahrestag des Todes von Robert Enke (2009) hat dessen Witwe Teresa bewegende Einblicke in die letzten gemeinsamen Stunden gegeben. Im Podcast „Wie geht’s?“ mit Robin Gosens schilderte sie, wie überraschend der Suizid des ehemaligen Nationaltorhüters und Profis von Hannover 96 für sie kam.

„An dem Tag kam das komplett unerwartet“, sagte Teresa Enke. Noch am Abend zuvor habe sie geglaubt, dass sich der Gesundheitszustand ihres Mannes verbessert habe. „Ich habe gedacht, jetzt geht es bergauf.“ Robert Enke habe sie in den Arm genommen, geküsst und ihr gesagt: „Ich liebe dich.“

Teresa Enke bei einer Pressekonferenz im November 2021 Teresa Enke bei einer Pressekonferenz im November 2021 © IMAGO/regios24

Suizid kam für Teresa Enke unerwartet

Der 10. November 2009 habe zunächst wie ein gewöhnlicher Tag begonnen. Robert Enke habe erklärt, trotz des eigentlich freien Tages zum Training fahren zu wollen, um körperlichen Rückstand aufzuholen. Als er am Abend nicht wie erwartet nach Hause gekommen sei und sie Sirenen gehört habe, habe sich bei ihr jedoch ein ungutes Gefühl eingestellt.

Ein Anruf beim Torwarttrainer brachte schließlich die Gewissheit, dass Enke nicht beim Training gewesen war. Sein Berater Jörg Neblung habe ihr daraufhin geraten, nach einer möglichen Nachricht zu suchen. Im Schlafzimmer fand Teresa Enke einen Zettel. „Ich habe ihn gesucht und bin den Sirenen hinterher“, erinnerte sie sich. Danach sei alles „wie im Film“ und „alles konfus“ gewesen.

——-

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

DEINE MEINUNG

——-

Enkes Witwe sagte der Öffentlichkeit die Wahrheit

Trotz des Schocks wollte Teresa Enke die Umstände des Todes öffentlich machen. Noch in der Nacht habe sie Verantwortliche von Hannover 96 dazu gedrängt, offen mit der Situation umzugehen.

„Hört auf, wir erzählen einfach die Wahrheit“, habe sie gesagt. Für Teresa Enke sei schnell klar gewesen: „Ich möchte sprechen. Das bin ich ihm schuldig.“ Die jahrelangen „Lügen“ habe sie satt gehabt.

Im Gespräch sprach Teresa Enke auch über den Tod der gemeinsamen Tochter Lara, die 2006 an den Folgen eines Herzfehlers starb. Rückblickend sieht sie darin einen entscheidenden Einschnitt für die Familie.

So war Robert selbst im Moment des Todes bei seiner Tochter. „Das hätte ich ihm gerne erspart“, sagte Teresa Enke rückblickend. „Das war unser beider Fehler: Wir haben uns nicht helfen lassen“, sagte sie. Ihr Mann habe den Verlust nicht so verarbeitet, „wie er es hätte verarbeiten sollen“.

Der Fußball sei für Robert Enke zwar ein wichtiges Ventil gewesen, habe die tieferliegenden psychischen Probleme jedoch nicht lösen können. Kurz vor seinem Tod besuchte er noch einmal das Grab seiner Tochter. Dort hinterließ er die Worte: „Lara, Papa kommt!“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.