Der frühere Star-Trainer Arsène Wenger hat sich offenbar entschieden. Ein neuer Bericht enthält interessante Details zu den Hintergründen.

Die Hinweise verdichten sich immer mehr: Der frühere Erfolgstrainer Arsène Wenger wird bei der FIFA-Präsidentschaftswahl offenbar nicht gegen den in Europa hochumstrittenen Amtsinhaber Gianni Infantino antreten. Das berichtet nach L’Équipe nun auch die englische Times am späten Samstagabend.

Demnach hat sich der 77-jährige Franzose nach langem Abwägen gegen eine Kandidatur entschieden. Die Bewerbungsfrist läuft am Mittwoch kommender Woche aus.

Der Times zufolge trafen sich hochrangige FIFA-Funktionäre zuletzt mit dem weltweit geachteten Wenger, um diesen von einer Kandidatur abzubringen. Vor allem die Europäische Fußball-Union (UEFA) hofft darauf, eine Alternative zu Infantino ins Rennen schicken zu können.

Wenger, einst Meistertrainer des englischen Traditionsklubs FC Arsenal, arbeitet seit 2019 für die FIFA als Direktor für globale Fußballentwicklung, sein Vertrag soll laut Medienberichten am Jahresende auslaufen. Die FIFA-Präsidentschaftswahl findet am 18. März 2027 in Marokkos Hauptstadt Rabat statt.

Der Schweizer Infantino (56), der seit 2016 an der Spitze der FIFA steht, war im Sommer massiv in die Kritik geraten, immer mehr Verbände sichern ihm aber wieder ihre Unterstützung zu.

Im August bezeichnete Wenger die Rücknahme von Infantinos Plänen zum Verkauf von WM-Anteilen als „absolut notwendig“ und erklärte, er sei über das Vorhaben nicht informiert worden.

DEINE MEINUNG

Bislang kündigten einzig der Schweizer Ex-Profi Ramon Vega und der Japaner Kozo Tashima eine Kandidatur an. Um es auf den Wahlzettel zu schaffen, benötigen sie die Unterstützung von mindestens fünf Verbänden.

Vizepräsident Hans-Joachim Watzke vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) schloss am Freitag in einem Interview mit RTL/Sky Sport nicht aus, dass die UEFA Tashima unterstützen könnte. „Alles im Leben ist eine Frage der Alternative“, sagte Watzke mit Blick auf den 68-jährigen Japaner, der Mitglied im FIFA-Council ist: „Und wir sollten uns idealerweise alle, die der Meinung sind, dass sich bei der FIFA etwas ändern müsste, dann auf die beste Möglichkeit einigen.“