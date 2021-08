3. Liga: 1860 München - Türkgücü München 1:1, Mölders und Sararer treffen

Ungeschlagen ist auch der SC Verl nach dem 3:1 (2:1) gegen Viktoria Köln. Cyrill Akono (34./59.) und Kasim Rabihic (29.) trafen für Verl. Youssef Amyn (22.) hatte die Viktoria, die am Montag erst in der Verlängerung im DFB-Pokal gegen Bundesligist TSG Hoffenheim (2:3) verloren hatte, in Führung gebracht.