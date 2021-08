3. Liga: Türkgücü München geht an die Börse

Drittligist Türkgücü München plant als erst dritter Fußballverein in Deutschland den Gang an die Börse. Wie die Sport Bild berichtete, wollen die Münchner ab Donnerstag erstmals im Rahmen einer vorbörslichen Kapitalerhöhung Anteile um die zwölf Euro an Fans, Privatanleger und Investoren verkaufen.