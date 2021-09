3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – VfL Osnabrück (Samstag, 14:00 Uhr)

Der 1. FC Kaiserslautern trifft am Samstag mit dem VfL Osnabrück auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Letzte Woche siegte Lautern gegen den SC Verl mit 2:0. Damit liegt FCK mit neun Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Osnabrück gewann das letzte Spiel gegen den SV Meppen mit 1:0 und liegt mit 17 Punkten weit oben in der Tabelle.