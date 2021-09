3. Liga, 1. FC Kaiserslautern - Waldhof Mannheim: Jürgen Kohler über FCK-Misere

3:0 für Wladhof Mannheim durch Adrien Lebeau (20, Waldhof Mannheim), Torjubel mit Maske, Fußball, 3. Liga, 7. Spieltag, SV Waldhof Mannheim - Türkgücü München, 04.09.2021, Carl Benz Stadion, Mannheim, Deutschland, Saison 2021 22, zmdz, ** DFB & DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video. ** SV Waldhof Mannheim - Türkgücü München *** 3 0 for Wladhof Mannheim by Adrien Lebeau 20, Waldhof Mannheim , Goal celebration with mask, Football, 3 Liga, Matchday 7, SV Waldhof Mannheim Türkgücü München, 04 09 2021, Carl Benz Stadion, Mannheim, Germany, Season 2021 22, zmdz, DFB DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video SV Waldhof Mannheim Türkgücü München