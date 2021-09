3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – TSV Havelse (Montag, 19:00 Uhr)

Auf fremden Plätzen läuft es für Havelse bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf einen mageren Zähler. Der Gast steht aktuell auf Position 20 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Die Defensive des TSV Havelse muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 14-mal war dies der Fall. Der bisherige Ertrag von Havelse in Zahlen ausgedrückt: ein Sieg, ein Unentschieden und sieben Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für den TSV Havelse in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.