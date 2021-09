3. Liga: Hartes Urteil im Rassismus-Verfahren gegen Dennis Erdmann

Aus Sicht von Erdmann und Saarbrücken allerdings „beinhaltete die mündliche Urteilsbegründung erhebliche entlastende Momente, die allerdings nicht in die Urteilsfindung eingeflossen sind“, schrieb der Verein in einer Pressemitteilung: „Deshalb sind wir in unserer Auffassung bestärkt, dass wir in der Berufungsverhandlung zu einem anderen Urteil kommen können.“