3. Liga: MSV Duisburg – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

In der Fremde sammelte der SV Meppen erst zwei Zähler. Die Zwischenbilanz von Meppen liest sich wie folgt: drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Kein einziger Sieg in den letzten vier Spielen! Die Gäste kommen seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.