3. Liga: Borussia Dortmund II – FC Viktoria Köln, 0:1 (0:1)

Daniel Buballa brachte Vikt. Köln in der 27. Spielminute in Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der FC Viktoria Köln brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.