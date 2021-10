3. Liga: Eintracht Braunschweig – Borussia Dortmund II, 4:2 (2:1)

Für das erste Tor sorgte Bryan Henning. In der elften Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Den Ausgleich markierte Ole Pohlmann, der nach Zuspiel von Richmond Tachie erfolgreich war (13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Henning in der 15. Minute nach einer Vorlage von Enrique Peña Zauner. Ein Tor mehr für Eintracht Braunschweig machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Peña Zauner war nach Vorlage von Henning dafür verantwortlich, dass Braunschweig zum dritten Mal im Match jubelte (62.). Lennard Maloney verkürzte für den BVB II später in der 74. Minute auf 2:3. Eintracht Braunschweig baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Am Schluss siegte Braunschweig gegen Dortmund II.