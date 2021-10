3. Liga: SC Verl – TSV Havelse (Montag, 19:00 Uhr)

Der SC Verl will im Spiel gegen den TSV Havelse nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Die vierte Saisonniederlage kassierte Verl am letzten Spieltag gegen den SV Waldhof Mannheim. Am vergangenen Spieltag verlor Havelse gegen den 1. FC Kaiserslautern und steckte damit die achte Niederlage in dieser Saison ein.