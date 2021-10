3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – FC Viktoria Köln, 1:1 (1:0)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Gustaf Nilsson sein Team in der 26. Minute. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der SV Wehen Wiesbaden in die Kabine. Den Ausgleichstreffer hatte der FC Viktoria Köln in Minute 63 im Repertoire. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte Viktoria in der 67. Minute, als der 28-jährige Mittelfeldspieler mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Mit dem Abpfiff des Referees trennten sich die SV Wehen Wiesbaden und Vikt. Köln remis.