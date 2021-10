3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV Meppen, 3:4 (1:2)

Maximilian Thiel brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Wiesbaden über die Linie (31.). Luka Tankulic bediente Markus Ballmert und dieser traf zum Ausgleich (36.). Bevor es in die Pause ging, hatte Serhat Koruk noch das 2:1 von Meppen parat (41.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Jozo Stanić erhöhte den Vorsprung des SV Meppen nach 49 Minuten auf 3:1. Kevin Lankford schoss für die SV Wehen Wiesbaden in der 51. Minute das zweite Tor. Für das 4:2 von Meppen zeichnete Tankulic verantwortlich (78.). In Minute 90 bejubelte die SV Wehen Wiesbaden das 3:4. Wiesbaden war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.