3. Liga: TSV 1860 München – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

In der Tabelle sind die Mannschaften in der gleichen Region unterwegs, nachdem die bisherige Saison der beiden Teams vergleichbar verlief. Als bequemer Gegner gilt der Sport-Club nicht. 51 Gelbe Karten kassierte der Sport-Club Freiburg II schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für den TSV 1860 München demnach nicht werden. Zwei Erfolge, neun Unentschieden sowie zwei Pleiten stehen aktuell für 1860 zu Buche. Freiburg II holte aus den bisherigen Partien vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.