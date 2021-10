3. Liga: TSV Havelse – Eintracht Braunschweig (Sonntag, 14:00 Uhr)

Havelse konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit Braunschweig kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. Beim SC Verl gab es für den TSV Havelse am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 3:5-Niederlage. Zuletzt holte Eintracht Braunschweig einen Dreier gegen Borussia Dortmund II (4:2).