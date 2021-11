1. FC Magdeburg: 13 Spieler mit COVID 19 infiziert - Spiel in Zwickau abgesagt

„Die positiv Getesteten befinden sich zurzeit in häuslicher Quarantäne, bislang liegen ausschließlich milde Verläufe vor“, hieß es: „Darüber hinaus leiden noch weitere Spieler aktuell unter grippalen Infekten.“ Am Mittwoch soll der Trainingsbetrieb in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt mit allen negativ getesteten Personen fortgesetzt werden.