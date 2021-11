3. Liga: 1. FC Magdeburg – Eintracht Braunschweig, 2:0 (2:0)

Baris-Fahri Atik bediente Leon Bell Bell, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Das 2:0 führte Atik herbei, als er nach Vorlage von Bell Bell zugunsten des 1. FC Magdeburg traf (26.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Magdeburg bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.