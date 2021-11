3. Liga: 1. FC Saarbrücken – 1. FC Kaiserslautern, 0:2 (0:1)

Boris Tomiak brachte den 1. FC Saarbrücken in der 32. Minute ins Hintertreffen. Lautern führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 67. Minute brachte Lautern das Netz zum Zappeln. Am Ende behielt der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Saarbrücken die Oberhand.