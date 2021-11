3. Liga: Kaiserslautern gewinnt Süd-West-Derby gegen Saarbrücken nach Pyro-Show

Stefan Lex hatte die Münchner in der 24. Minute nach der Vorarbeit von Merveille Biankadi in Führung gebracht, in der 6. Minute war der Flügelstürmer noch an Osnabrück-Keeper Philipp Kühn gescheitert. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Hausherren ihre Chancen schlussendlich besser nutzen konnten als die angereisten Löwen.