3. Liga: TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim, 1:3 (0:2)

Dominik Martinovic bediente Marc Schnatterer, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Martinovic erhöhte für Mannheim auf 2:0 (20.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Richard Neudecker verkürzte für den TSV 1860 München später in der 66. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit besserte Martinovic seine Torbilanz nochmals auf, indem er in der 94. Minute nach einer Vorlage von Marcel Costly seinen zweiten Tagestreffer für den SV Waldhof Mannheim erzielte. Am Ende verbuchte Waldhof gegen 1860 die maximale Punkteausbeute.