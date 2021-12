1860 München: Investor Hasan Ismaik wendet sich nach Vertragsauflösung an Sascha Mölders

Am Montag meldete sich Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik auf Facebook zu Wort und sendete dem Ex-Kapitän der Löwen eine Botschaft: „Lieber Sascha Mölders, dass es zu diesem Ende gekommen ist, stimmt mich traurig, denn Sie sind in einer ganz schwierigen Zeit zum #TSV1860 gestanden. Das rechne ich Ihnen hoch an. Sie haben dem Fußball bei 1860 ein Gesicht verliehen, Ihre Tore haben uns in die Dritte Liga gebracht.“