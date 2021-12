3. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Waldhof Mannheim (Sonntag, 13:00 Uhr)

Am Sonntag geht es für Mannheim zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist Magdeburg nun ohne Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für den 1. FC Magdeburg mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den FSV Zwickau. Der SV Waldhof Mannheim strich am Samstag drei Zähler gegen den TSV Havelse ein (2:1). Im Hinspiel hatte Magdeburg die Nase vorn und verbuchte einen 2:0-Sieg.