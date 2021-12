3. Liga: 1. FC Magdeburg – VfL Osnabrück, 2:1 (1:0)

Kurz darauf bereitete Amara Condé das 1:0 des Heimteams durch Jan-Luca Schuler vor (36.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Tabellenprimus, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Den Ausgleich markierte Lukas Kunze, der das Netz nach Zuspiel von Marc Heider zum Zappeln brachte (62.). Ein später Treffer von Baris-Fahri Atik, der in der Schlussphase erfolgreich war (90.), bedeutete die Führung für Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg lag vorn, doch Andreas Müller kassierte kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte (93.). Das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Magdeburg einen dreifachen Punktgewinn gegen Osnabrück.