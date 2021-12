3. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern, 1:1 (0:0)

Eintracht Braunschweig geht mit nun 36 Zählern auf Platz zwei in die Winterpause. An der Abwehr der Heimmannschaft ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 20 Gegentreffer musste Braunschweig bislang hinnehmen. Eintracht Braunschweig verbuchte insgesamt zehn Siege, sechs Remis und vier Niederlagen.