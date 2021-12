3. Liga: Eintracht Braunschweig – SV Meppen, 5:0 (2:0)

Für das erste Tor sorgte Bryan Henning. In der achten Minute traf der Spieler des Heimteams ins Schwarze. Jomaine Consbruch machte in der 24. Minute das 2:0 von Eintracht Braunschweig perfekt. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Für klare Verhältnisse sorgte Niko Kijewski, der auf Zuspiel von Henning das 3:0 von Braunschweig markierte (55.). Lion Lauberbach ließ den Vorsprung von Eintracht Braunschweig nach Zuspiel von Jannis Nikolaou auf 4:0 anwachsen (70.). Eintracht Braunschweig überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (77.). Am Ende kam Braunschweig gegen Meppen zu einem verdienten Sieg.