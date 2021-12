3. Liga: Knappe Siege für Magdeburg und Braunschweig - Atik trifft im Nachschuss

In Köln erzielte Marcel Risse (3., Foulelfmeter) das 1:0 für die Viktoria, Lion Lauberbach (47.) markierte das 1:1 für die Braunschweiger Löwen. Risse scheiterte dann mit einem Handelfmeter an Torwart Jasmin Fejzic (80.). Benjamin Girth (86.) sicherte der Eintracht mit seinem Tor den Dreier in der Domstadt.