3. Liga: SC Verl – Borussia Dortmund II (Samstag, 14:00 Uhr)

Der Defensivverbund des SC Verl präsentiert sich noch nicht sattelfest und so kassierte man bisher 33 Gegentreffer. Dagegen läuft es in der Offensive mit 26 geschossenen Toren bereits rund. Die Heimbilanz von Verl ist ausbaufähig. Aus neun Heimspielen wurden nur neun Punkte geholt. Mehr als Platz 17 ist für das Heimteam gerade nicht drin. Die Saison des SC Verl verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Verl vier Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen verbucht. Kein einziger Sieg in den letzten fünf Spielen! Der SC Verl kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.