3. Liga: Spiel zwischen MSV Duisburg und VfL Osnabrück wird nach Rassismus-Vorfall wiederholt

Allerdings, schränkte Oberholz ein, müsse „klar bleiben, dass das Recht zum Spielabbruch grundsätzlich allein dem Schiedsrichter zusteht. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass in künftigen, vergleichbaren Fällen eines Spielabbruches in Bezug auf die Spielwertung immer auch Tatintensität, Täterprofil, Zeitpunkt und Spielstand näher in den Blick genommen werden müssen."