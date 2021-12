3. Liga: 1. FC Magdeburg verspielt Sieg in Zwickau

Jan-Luca Schuler (7.) traf früh für Magdeburg, der Spitzenreiter legte trotz einiger Möglichkeiten aber nicht nach und verspielte so den fünften Sieg in Serie: In der Schlussphase kam Zwickau durch ein Eigentor von Korbinian Burger (82.) durchaus verdient zum Ausgleich. Der FSV liegt weiter im unteren Tabellenmittelfeld und hat fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.