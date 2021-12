3. Liga: SV Meppen – FC Viktoria 1889 Berlin, 3:0 (2:0)

Ein Doppelpack brachte den SV Meppen in eine komfortable Position: Luka Tankulic war gleich zweimal zur Stelle (11./27.). Dann musste Lukas Finn Pinckert vom Platz (15.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für Vikt. Berlin. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Meppen mit einer Führung in die Kabine ging. Hemlein überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Gastgeber (74.). Am Schluss schlug Meppen den Gast vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.