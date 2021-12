3. Liga: SV Meppen – Hallescher FC, 4:1 (1:0)

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schockte Luka Tankulic den Gast, als er mit der Vorarbeit von Lucas Felix Krüger das Führungstor für Meppen erzielte (45.). Zur Pause wusste der SV Meppen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Terrence Boyd schoss für Halle in der 54. Minute das erste Tor. Tankulic bediente Morgan Fassbender, der in der 66. Spielminute zum 2:1 einschoss. Hallescher FC geriet deutlicher in Rückstand, als René Guder nach Vorlage von Tankulic auf 3:1 für Meppen erhöhte (67.). Mit dem 4:1 sicherte Tankulic dem SV Meppen nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Schließlich sprang für den Gastgeber gegen Halle ein Dreier heraus.